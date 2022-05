Il compagno perfetto per Vlahovic: la Juve ha scelto

A Torino si cerca il compagno perfetto per Vlahovic; la Juventus probabilmente ha anche centrato il giocatore giusto. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora ha puntato l’obiettivo su Kostic.

Il compagno perfetto per Vlahovic: Juventus su Kostic

I bianconeri, per rinforzare il proprio reparto offensivo, hanno pensato di portare il 29enne a Torino. L’esterno serbo è all’ultimo anno di contratto con l’Eintracht Francoforte e, per questo, basterebbero soltanto 15 milioni di euro per portarlo in bianconero. Il centravanti piace molto ad Allegri e risulterebbe essere un buon elemento da affiancare a Vlahovic. I due si conoscono e hanno già una bella intesa grazie alla Nazionale.

Non solo, la grande duttilità del giocatore, così come le sue indiscusse qualità, lo rendono perfetto nel tridente con Vlahovic e Chiesa. Il giocatore, in Europa, è ai primi posti sia per occasioni create che per cross su azione. Possiede tutte le caratteristiche di cui la Juventus ha bisogno.