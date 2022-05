Vlahovic infortunato, salta il ritiro con la Serbia

Brutte notizie per la Juventus e per la Nazionale serba: Vlahovic infortunato. Il serbo, in ritiro con la propria nazionale, in vista della Nations League, ha dovuto lasciare per un problema fisico.

Vlahovic infortunato: le condizioni

Dusan Vlahovic è stato escluso dalla lista dei convocati di Dragan Stojkovic, ct della nazionale serba, per le sfide di Nations League con Norvegia, Svezia e, per due volte, Slovenia, così come riporta Tuttosport. Vlahovic era stato inserito nella lista dei convocato, oggi però non c’era più; il motivo è un problema fisico, a riportarlo è Novosti, giornale serbo.

Non è ancora ben chiara l’entità e soprattutto la gravità del problema che ha costretto l’ex Fiorentina ha lasciare la squadra. Sicuramente non un problema leggero, considerando che tornerà in Italia.

Non sono buone notizie per la nazionale guidata da Stojkovic, anche se al suo cospetto resteranno tutti gli altri giocatori che militano nella Serie A: Torino Lukic e Vanja Milinkovic-Savic, del fratello Sergej (Lazio), dei centrocampisti del Verona Ilic e Lazovic, del trequartista del Sassuolo Djuricic e dei difensori della Fiorentina Milenkovic, Nastasic e Terzic.