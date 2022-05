Inter, il messaggio di Barella dopo lo spavento contro l’Udinese

C’era apprensione per le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha riportato un infortunio durante il match della Dacia Arena, della gara valida per la 35^a giornata di Serie A contro l’Udinese. A quanto pare, nessun problema grave per il giocatore dell’Inter, il messaggio di Barella non si fa attendere.

Inter, il messaggio di Barella: “Sto bene”

Ieri, durante la sfida contro i friulani, Barella è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco a causa di un problema al ginocchio destro.

Ma oggi l’Inter tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Nicolò Barella. Dopo le prime le rassicurazioni di Simone Inzaghi, arrivate nella conferenza post partita, il quale aveva dichiarato: “Sembrerebbe solo una forte contusione, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita”, sono arrivate anche quelle del diretto interessato.

Lasciando la Dacia Arena, infatti, il centrocampista si è fermato per alcuni selfie con i tifosi e a chi gli chiedeva come stesse, ha risposto con un confortante “Sto bene“. Nessun timore, Nicolò sarà presente per le ultime importanti gare della sua Beneamata. L’Inter, nel mese di maggio, dovrà disputare le ultime tre gare di campionato, dove potrebbe vincere il titolo di Campione d’Italia e la finale di Coppa Italia, da disputare contro la Juventus il prossimo 11 maggio 2022 all’Olimpico di Roma.