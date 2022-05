Juventus, la qualificazione in Champions è aritmetica: ecco le altre europee in lista

Il pareggio della Roma contro il Bologna, nella gara valida per la 35^a giornata di Serie A, ha regalato alla Juventus la qualificazione in Champions League con tre turni d’anticipo. In Serie A, per quest’anno, è già chiuso il discorso Champions. Per Allegri e i suoi ragazzi sarà un finale di stagione senza nessun affanno, a differenza di un anno fa, quando la qualificazione arrivò all’ultima giornata.

Juventus, la qualificazione in Champions arriva con tre giornate d’anticipo

In Champions League, edizione 2022/23 andranno Inter, Juventus, Milan e Napoli. La Roma, con la sconfitta di ieri ha perso ogni chance.

In Europa non è ancora tutto definito, le ultime giornate porteranno la lista definitiva di tutte le partecipanti alla prossima edizione della Coppa dalle lunghe orecchie.

Al momento, in Europa, sono già dentro: Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Porto, Salisburgo, Sporting Lisbona. In Russia si è qualificato lo Zenit St. Pietroburgo, ma dipende dalla Uefa che, in caso non ritirasse le sanzioni alla Russia, in Champions ci finisce la vincente del campionato scozzese.

La prossima edizione della Champions League verrà disputata in tempi diversi dal solito, perché i Mondiali porteranno ad un’interruzione.

I turni preliminari e gli spareggi verranno disputati tra il 21 giugno e il 24 agosto. I gruppi della fase a gironi giocheranno dal 6 settembre al 2 novembre. Il 14 febbraio del 2023 si giocherà la fase ad eliminazione diretta.