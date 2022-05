Inter, un bianconero per il dopo-Perisic: i dettagli

Iniziano a prendere forma le idee di mercato dell’Inter, un bianconero per il dopo-Perisic tra le novità. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero pensato a Bernardeschi per sostituire il croato che potrebbe scegliere il Tottenham per il suo futuro.

Inter, un bianconero per il dopo-Perisic: pronti per Bernardeschi

L’Inter progetta i prossimi acquisti per avere una rosa completa in ogni reparto. Tra le possibilità di mercato è spuntato il giocatore della Juventus, Bernardeschi. Il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora e, da luglio, sarà svincolato. Secondo quanto riferisce Tuttosport, ad inizio settimana è andato in scena un incontro fra Ausilio e Pastorello, tra gli altri agente proprio di Bernardeschi. Nel corso del pranzo fra i due, spiega il quotidiano, si è parlato anche del centrocampista, che è tornato nel mirino dell’Inter per un eventuale dopo-Perisic.

I nerazzurri devono fare attenzione alla concorrenza; finora solo il Napoli ha mosso passi concreti sull’azzurro: si parla di pluriennale da 3 milioni a stagione, il 40% in meno di quanto offerto a Perisic per il rinnovo.

Il giocatore sembra aperto a tutte le possibilità. Intervistato da Sky, infatti, l’esterno italiano non ha negato la possibilità di una permanenza in Italia aprendo a qualsiasi destinazione: “Se rimango in Italia? Non ho ancora nessun contratto davanti. In questo momento penso molto a me stesso e penso che sia la cosa più importante, vorrei un progetto bello che si sposasse con le mie idee e poi vedremo. Sono aperto a tutto!”.