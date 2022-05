Rivoluzione in difesa per l’Inter. I nerazzurri stanno valutando di apportare novità anche nel reparto difensivo. All’Inter via De Vrij e Bastoni, i nomi dei sostituti rivelati da Gazzetta dello Sport.

Inter, via De Vrij e Bastoni: i nomi dei sostituti sono Acerbi e Milenkovic

Il primo nome in partenza è quello di Alessandro Bastoni. Il numero 95 dell’Inter può lasciare Milano per volare verso l’ambita Premier League, dove il Manchester United l’ha messo nel mirino e vorrebbe approfondire il discorso nelle prossime settimane. Non solo i Red Devils, anche Conte, sulla panchina del Tottenham, ha chiesto il giovane italiano. Dagli inglesi offerta di 60 milioni di euro.

Oltre al 23enne, in partenza c’è anche Stefan De Vrij. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2023, ma i nerazzurri non hanno intenzione di rinnovare il contratto. La società aspetta offerte per l’ex Lazio.

Con le partenze, di conseguenza, ci sono anche nuovi arrivi. Il primo nome è quello di Francesco Acerbi, 34 anni, in rotta con l’ambiente biancoceleste. Un suo addio alla Lazio è quasi scontato e, nonostante il contratto fino al 2025, potrebbe arrivare per una cifra molto bassa, anche si con una sorta di indennizzo.

L’altro nome che potrebbe fare arrivo ad Appiano Gentile, è Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto tra un anno con la Fiorentina, affare non difficile da portare a termine visto che la Viola non ha intenzione di perdere soldi.

Il pensiero fisso del club nerazzurro è Bremer del Torino. Non sarà facile concludere l’affare con Cairo che chiede un prezzo alto, ma anche per via della concorrenza, in pole position il Milan. Mercato nerazzurro in pieno fermento.