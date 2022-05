Tutto chiaro in Serie A: le milanesi dominano la testa della classifica e lo scudetto andrà ad una delle due squadre. Inter-Milan, la volata scudetto entra nel vivo, quattro le gare al termine del campionato, ecco il confronto dei calendari tra le due squadre.

Inter-Milan, la volata scudetto entra nel vivo: il calendario a confronto

La volata scudetto tra Milan e Inter entra sempre più nel vivo. E un peso importante può averlo il calendario: ecco le ultime sfide che interessano le due candidate al titolo a confronto. Dopo aver disputato 34 giornate, la formazione di Stefano Pioli guida la classifica con 74 punti, seguono i nerazzurri con 72 punti.

Mancano 4 giornate al termine, si parte oggi, 1 maggio 2022, con la giornata 35 di campionato. Il Milan sarà impegnato a San Siro contro la Fiorentina (ore 15); l’Inter in trasferta a Udine (ore 18). I viola sono in corsa per un posto in Europa, daranno filo da torcere ai rossoneri. Situazione diversa alla Dacia Arena, dove l’Inter si ritrova davanti l’Udinese che ha raggiunto l’obiettivo salvezza e non ha più nulla da chiedere.

La 36^a giornata vedrà l’Inter impegnata in casa contro l’Empoli, con i toscani sereni di aver messo il sigillo per la prossima stagione in Serie A. Uno degli avversari più semplici di queste ultime gare per Inzaghi. Il Milan si ritroverà davanti l’Hellas Verona, in trasferta al Bentegodi. Gli scaligeri non hanno più niente da chiedere, sulla carta, a questa stagione, i rossoneri potranno approfittare di questa condizione.

Nella penultima di Serie A, il Milan avrà un match difficile da disputare: a Milano arriva l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi hanno l’Europa ad un passo, sarà una gara tesa fino all’ultimo minuto. I nerazzurri voleranno in Sardegna, dove ci sarà il Cagliari che, in piena lotta salvezza, proverà a rubare punti all’Inter.

L’ultima giornata di campionato, prevista per il 22 maggio, vedrà il Milan chiudere il campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi non hanno pretese, ma non regaleranno nulla ai rossoneri che, motivati, potranno battere, non con poca fatica, il Sassuolo. Inzaghi ed i suoi ragazzi chiuderanno la stagione a San Siro contro la Sampdoria. I liguri cercheranno punti salvezza, sarà una sfida intricata.