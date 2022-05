Il calciomercato presto entrerà nel vivo, ma gli addetti ai lavori non si fermano mai. A Torino sono già operativi, manca alla Juventus un solo tassello per essere al completo. La richiesta di Allegri è chiara, e la società farà di tutto per accontentarlo.

Juventus, un solo tassello per essere al completo: Milinkovic-Savic

Il giocatore che manca alla Vecchia Signora per ritrovare qualità a centrocampo è un uomo dotato di grande tecnica. Dall’addio a Pogba, la Juve ha iniziato ad avere sempre più difficoltà a centrocampo. Adesso che la qualificazione alla prossima Champions League è arrivata, si possono fare già due conti per il prossimo mercato. Completare la rosa significa anche raggiungere quel poco che manca per tornare competitivi al 100% in campionato.

La Juventus ha problemi ha centrocampo, problemi che vanno risolti se non si vuole cadere sempre negli stessi errori. Il tecnico bianconero punta a un altro ingresso, dopo Locatelli che non ha risposto alle aspettative richieste. Si attende un nome pesante che possa permettere l’atteso salto di qualità alla mediana bianconera. Negli ultimi mesi si nomi ne girano tanti, ma in cima alla lista di Allegri ce ne sono sempre stati due: Paul Pogba e Sergej Milinkovic.

Purtroppo l’arrivo di Paul Pogba è impossibile, quindi si punta completamente al serbo della Lazio. Il procuratore è già a lavoro per trovare la strategia giusta; Lotito parte da una base di 70 milioni di euro, la Juventus ne ha a disposizione 50-60 mila. Sarà necessario trovare il compromesso giusto. Per la Juve non sarà semplice, anche perché ha già un rivale sul mercato: il Milan.