Juventus, Vlahovic cambia numero di maglia? Ecco l’indizio

Dusan Vlahovic, arrivato a Torino lo scorso mese di gennaio, aveva deciso di prendere la maglia Numero 7, appartenuta, fino a pochi mesi prima, al grande Cristiano Ronaldo. Una decisione importante quella dell’ex Fiorentina, di prendere in eredità un maglia così importante. Ma sembrano esserci novità alla Juventus, Vlahovic cambia numero di maglia? Ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Juventus, Vlahovic cambia numero di maglia? Ha scelto la Numero 9

La scelta della Numero 7 sembra temporanea. Ora l’attaccante bianconero sembra essere pronto a cambiare numero di maglia, lui vorrebbe il Numero 9. L’indizio arriva dai social network. Il serbo, infatti, sul suo profilo Instagram, ha tolto ogni riferimento alla maglia Numero “7”. L’attaccante di Belgrado, è pronto ad indossare la maglia “9” anche alla Juventus, che, con ogni probabilità, verrà lasciata libera da Alvaro Morata.

La decisione di Dusan arriva con la certezza di un addio al proprietario della Numero 9. Morata. L’esperienza di Alvaro Morata in maglia bianconera sembra giunta al capolinea. La Juventus ha già comunicato all’attaccante che non intende esercitare l’opzione di acquisto. Lo spagnolo tornerà in Spagna all’Atletico Madrid.