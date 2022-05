Milinkovic-Juventus potrebbe concretizzarsi davvero nella prossima finestra di mercato. La Juve ha il serbo nei propri obiettivi già da molto tempo, così come Allegri, il giocatore della Lazio è un suo sogno. Ad aiutare la Vecchia Signora, ma soprattutto a spingere Sergej in bianconero è anche il ct della Serbia, Stojkovic.

Milinkovic-Juventus, il ct della Serbia: “Vai alla Juve da Vlahovic”

Un sogno per molti, quello di vedere Sergej Milinkovic-Savic con la maglia bianconera. Dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, che la Juventus ha acquistato per 70 milioni dalla Fiorentina, nei prossimi mesi, Lazio e concorrenza permettendo, la società proverà a riunire i due connazionali in bianconero.

Sergej ha 27 anni, da 7 gioca in Italia e quel tocco magico che riesce a fare con il suo piede destro ha incantato italiani e stranieri. Non è solo questione di gol, ne ha segnati 57 in 292 partite, ma soprattutto di invenzioni, quelle che riesce a fare in mezzo al campo, assist che portano poi i suoi compagni a segnare. Per questo con Dusan Vlahovic potrebbe creare un’accoppiata vincente.

Non solo sogni, anche il ct della Serbia, Stojkovic spinge Sergej a Torino. In una delle sue ultime interviste, così come riportato anche su TuttoSport, ha così risposto alla domanda “Su Milinkovic Savic, oltre alla Juventus, c’è anche il Milan. Se Sergej le chiedesse un consiglio?”: “Gli direi di andare alla Juventus”. Il commissario tecnico spiega anche il perché: “Perché la Juventus è una istituzione. Soprattutto perché in bianconero gioca già Dusan Vlahovic. Sarebbe più facile anche per me: mi basterebbe seguire una sola partita per vederli entrambi. A parte le batture, Sergej è un giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Io guardo tutte le partite della Juventus e manca un giocatore come Milinkovic. Sergej ha fisico, assist e gol, conosce bene il campionato”.