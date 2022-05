Perisic alla Juve, i possibili sostituti all’Inter

Il passaggio, quasi certo, di Perisic alla Juve, spinge l’Inter a cercare dei validi sostituti da inserire nel proprio organico. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sono diversi nomi, così come riportato su Gazzetta dello Sport.

Perisic alla Juve, l’Inter si guarda intorno: i nomi

L’organico della Beneamata può già contare su Robin Gosens, prelevato dall’Atalanta durante il mercato di gennaio; ma ci sarebbe bisogno, in caso di addio a Perisic, di mettere a disposizione del tecnico un nuovo laterale sinistro. Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Filip Kostic, giocatore classe 1992 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Il serbo è profilo seguito da tempo dal club, che già lo aveva cercato a gennaio.

Ma all’Inter non basta una sola soluzione, la società ha intenzione di non indebolire le fasce, tra i altri nomi c’è anche quello Andrea Cambiaso, giocatore classe 2000, che quest’anno abbiamo avuto modo di vedere al Genoa. Il 22enne italiano viene seguito anche da Milan, Juventus, Roma, Napoli e Atalanta. Infine, almeno per il momento, sul taccuino nerazzurro c’è anche il nome di un 2000 che quest’anno si è messo in luce con la maglia dell’Empoli: Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 presto sarà a Coverciano, nello stage giovanile di Mancini, così come dichiarato a TMW dal presidente dell’Empoli.