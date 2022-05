Perisic vicino alla Juventus, a Torino sono scatenati

A Torino sono scatenati in vista del mercato, tra le novità spunta quella di Perisic vicino alla Juventus. Il mancato rinnovo con l’Inter non è stato gradito dal croato che, da settimane è polemico anche contro la sua stessa società. Tra i club interessati, in pole position, c’è la Juve.

Perisic vicino alla Juventus

Ivan Perisic è un giocatore devastante sul campo, lo ha sempre dimostrato e negli ultimi due anni ancor di più. Un elemento essenziale per l’organico di Simone Inzaghi, ma a pochi mesi dalla scadenza di contratto, non ancora rinnovato, il giocatore potrebbe lasciare Milano.

Negli ultimi giorni è stato accostato alla Juve più volte, con la quale il croato si integrerebbe alla perfezione nel gioco di Massimiliano Allegri. Perisic sarebbe ideale sia in un 4-4-2 che in un 3-5-2. Discorsi che potrebbero sembrare ancora prematuri, forse, ma la pista va seguita sul serio, soprattutto in considerazione delle voci sempre più insistenti del giocatore verso Torino.

Perisic e l’Inter non hanno trovato l’accordo per via delle richieste del giocatore, 6 milioni a stagione. Secondo la “Gazzetta dello Sport” la candidatura della Juve, che sarebbe disposta sottoporre a Perisic un contratto da più di 5 milioni di euro a stagione, potrebbe interessare. L’indiscrezione del passaggio del giocatore della Nazionale croata alla Juve è stata anche confermata da Marcello Chirico.