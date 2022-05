Pogba-Juve, trasferimento vicino: super offerta dai bianconeri

Pogba-Juve, una realtà sempre più concreta; “notizia bomba” di mercato lanciata dagli inglesi del Mirror. A quanto pare il francese è vicino ad un nuovo trasferimento a Torino in vista della prossima stagione.

Pogba-Juve: super offerta dai bianconeri

Paul Pogba molto probabilmente lascerà il Manchester United, club che aveva scelto nel 2016. Il francese ha giocato 5 anni con la Juventus (2012-2016). La lista delle società, pronte ad aggiudicarsi uno dei migliori centrocampisti del mondo, è lunga, ma in pole position sembra esserci proprio la sua ex Juve.

A riportare la notizia è il Mirror, il quotidiano britannico racconta della forte concorrenza per il 29enne centrocampista francese, che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione col Manchester United. Paris Saint-Germain e Real Madrid non hanno intenzione di rendere le cose semplici ai bianconeri, ma l’offerta degli italiani sembra irrinunciabile.

Pogba fu ceduto allo United nel 2016, per 89 milioni di sterline, adesso i bianconeri vogliono riportarlo a Torino, per completare una rosa che manca di qualità proprio a centrocampo. La soluzione ideale sarebbe proprio il giocatore dello United. Per poterci riuscire è necessaria un’offerta vantaggiosa che, a quanto pare, è stata già formulata. Oltre 9 milioni di euro di ingaggio a stagione, più un ricco pacchetto di bonus, compreso quello alla firma.