Se la Roma vince la Conference League ecco cosa succede in classifica

La Roma vincedo la finale di Conference League il 25 maggio a Tirana, oltre che dare lustro ai colori italiani in Europa, mobiliterebbe la classifica finale del campionato di Serie A. Fermo restando che i quattro posti della Champions sono stati già conquistati da Milan, Inter, Napoli e Juventus, il posto restante per l’Europa League sarà determinato solo dal piazzamento del campionato. Se la Roma vincesse la Conference League, in base al piazzamento dei giallorossi, l’Italia potrebbe mandare tre club in Europa League o addirittura far scattare l’ottavo posto nelle coppe: 4 in Champions, 3 ai gironi di Europa League, 1 ai playoff di Conference.

Le altre possibilità in caso di vittoria della Conference della Roma

Ecco tutte le possibilità che si possono verificare se la Roma risulterà vincintrice nel terzo torneo europeo. La Roma chiude quinta o sesta in campionato: Roma 5a o 6a classificata ai gironi di Europa League; 7a ai playoff di Conference League. La Roma chiude 7a in campionato: 5a, 6a classificata insieme alla Roma ai gironi di Europa League e nessuna italiana in Conference League, almeno fino agli ottavi. La Roma chiude ottava in campionato: quinta, sesta classificata e Roma ai gironi di Europa League. In questo caso ci saranno otto squadre italiane nelle coppe europee 2022/23.