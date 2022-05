Dove vedere Fiorentina-Roma, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Lunedì 9 maggio alle ore 20.45 alla stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Roma, valevole per la 36.a giornata di campionato del campionato di Serie A che vede in classifica i giallorossi al quinto posto con 59 punti (insieme alla Lazio), mentre i viola al settimo (56 punti) con l’Atalanta.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 22 agosto (1.a giornata) nella Capitale, la squadra di Mourinho si è imposta per 3-1, mentre i precedenti in terra toscana sono 82, con i gigliati avanti per 33-17 e trentadue pareggi.

Segui Fiorentina-Roma su DAZN. Attiva ora

Fiorentina-Roma, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming

Il match Fiorentina-Roma sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Dario Mastroianni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Donati. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.

22 agosto 2021, Roma-Fiorentina 3-1: gli highlights