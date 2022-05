Inizio sempre più vicino per il mercato estivo; acquisti importanti anche per la Roma, un nuovo trequartista per Mourinho in arrivo. Il tecnico portoghese ha fatto una nuova richiesta alla società, quest’ultima proverà ad accontentarlo.

Roma, un nuovo trequartista per Mourinho: Facundo Farias

Originario di Santa Fe, l’argentino, classe 2002, è attualmente un giocatore del Colon. Con l’attuale club ha un contratto fino al 2025, ma sembra non fermi nessuno; diversi sono i club che hanno messo gli occhi addosso a Facundo Farias: dall’Atalanta alla Fiorentina, passando per l’Udinese e la Juventus e perfino per l’Orlando City. Nella lunga lista c’è anche la Roma, così come spiega la Gazzetta dello Sport.

Farias è un giocatore dalle mille risorse, di ruolo trequartista, ma può essere utilizzato anche come seconda punta. Ottimo assist man, nella zona gol è l’ideale, grazie alla sua astuzia, all’agilità e all’istinto. Perfetto per Mourinho che avrebbe intenzione di tornare al 4-2-3-1, qui Farias può giocare da esterno o da trequartista centrale. Molto apprezzato nella propria patria, dove già si fanno paragoni con Papu Gomez anche se il calcio secco ricorda un po’quello di Cengiz Under.

Valutato 10-12 milioni di euro, non sarà un problema per la Roma ingaggiarlo. Si valutano le condizioni che potranno spingere il 20enne a venire in Italia.