Serie A, probabili formazioni Inter Empoli: D’Ambrosio e Dzeko i dubbi di Inzaghi

Probabili formazioni Inter Empoli: verso il match

Speranze appese ad un filo di lana per l’Inter di Simone Inzaghi: dopo la cocente sconfitta contro il Bologna, i nerazzurri non sono più gli artefici del proprio destino per una eventuale vittoria dello scudetto. In questo trentaseiesimo turno di Serie A l’Inter di Inzaghi ospiterà l’Empoli di Andreazzoli nell’anticipo del venerdì (il match andrà in scena alle 18:45 a San Siro). Il tempo potrà essere un alleato della beneamata in questo confronto a distanza con il Milan: l’Inter giocherà ben due giorni prima dei rossoneri e una eventuale vittoria contro l’Empoli (squadra che ha festeggiato la matematica permanenza in Serie A dopo il pareggio ottenuto dalla Salernitana contro l’Atalanta) proietterebbe virtualmente la squadra allenata da Inzaghi al primo posto in classifica, mettendo tutta la pressione sul Milan che domenica sera affronterà il Verona di Tudor.

Probabili formazioni Inter Empoli: le scelte di Inzaghi e Andreazzoli

QUI INTER – Cautela per il rientro di Bastoni per il quale l’Inter non affretterà i tempi e spererà di recuperarlo per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per prendere il suo posto in difesa ballottaggio apertissimo tra D’Ambrosio e Dimarco: il primo dei due garantirebbe un maggior equilibrio difensivo ma anche una certa pericolosità nelle palle inattive con i suoi inserimenti e colpi di testa, mentre il secondo ha dimostrato di essere un braccetto della difesa a 3 ideale per Inzaghi con le sue iniziative palla al piede e la sua bravura nelle punizioni. A completare il reparto ci saranno De Vrij e Skriniar (con Handanovic tra i pali). A centrocampo ritorna Calhanoglu dopo il turno di squalifica (motivo per cui D’Ambrosio potrebbe avere la meglio su Dimarco vista la presenza del turco per calciare punizioni e calci d’angolo); insieme a lui ci saranno Brozovic e Barella. Rebus sugli esterni: Gosens sembrava destinato a giocare dal 1′ ma le incredibili prestazioni di Perisic mettono in difficoltà Inzaghi, così come sulla destra permane il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. L’unico certo della maglia da titolare in attacco è Lautaro: al suo fianco Dzeko è insidiato da Correa.

QUI EMPOLI – Salvezza raggiunta in anticipo, tuttavia Andreazzoli si affiderà ai suoi titolarissimi. Indisponibili Tonelli, Haas e Marchizza, oltre agli squalificati Verre e Stojanovic. Tra i pali ci sarà Vicario. Terzini della difesa a 4 Fiamozzi e Parisi, con Luperto e Romagnoli centrali. Zurkowski, Asllani e Bandinelli agiranno sulla mediana, mentre resta aperto il ballottaggio sulla trequarti tra Bajrami e Henderson. In avanti Pinamonti suppotato da Di Francesco.

Probabili formazioni Inter Empoli: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio/Dimarco; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic/Gosens; Lautaro, Dzeko/Correa. All.: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Luperto, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami/Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All.: Aurelio Andreazzoli.