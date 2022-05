Dove festeggia la Roma oggi. L’annuncio ufficiale del club

DOVE FESTEGGIA LA ROMA OGGI? TUTTI I DETTAGLI. La Roma torna a vincere a distanza di molti anni, diventando l’unica italiana a portare un trofeo europeo nel nostro Paese dopo ben 12 anni. Inoltre, essendo la Conference League una competizione nuova, la compagine romanista è la prima in assoluto a vincerla.

Un viaggio lunghissimo iniziato dai giallorossi lo scorso agosto. Difatti, la partita contro il Feyenoord ha segnato la 55esima gara stagionale della squadra di José Mourinho.

Il risultato si è fermato sull‘1-o, grazie al gol di Nicolò Zaniolo, autore di una straordinaria prestazione. L’attaccante toscano è andato in rete con un bellissimo tiro sulla sinistra, dopo essere stato liberato da un grandissimo passaggio di Gianluca Mancini. Tutto il gruppo ha dato il proprio contributo, maggiormente la difesa della Roma, e il portiere Rui Patrício, superlativo nelle sue parate. L’estremo difensore portoghese si è rivelato attento e decisivo in più occasioni avute dagli olandesi, specialmente nel secondo tempo.

Il boato dell’Olimpico al gol di Zaniolo

E’ stata una grande festa, non soltanto a Tirana, ma anche allo Stadio Olimpico, dove oltre 52.000 tifosi giallorossi hanno seguito il big match tramite sei maxischermi posizionati (due sotto le Curve e quattro divisi per le due Tribune), esultato e festeggiato insieme. Al gol di Zaniolo al 32′, lo stadio è scoppiato in un grande boato… alimentando i battiti del popolo giallorosso e lo spettacolo del tifo. Al triplice fischio, LA ROMA E’ CAMPIONE e il Capitano LORENZO PELLEGRINI HA ALZATO LA COPPA AL CIELO! José Mourinho mette in bacheca il suo 26esimo trofeo ed esplode in lacrime, dopo un’annata colma di sacrifici, sudore, voglia, determinazione e passione.

Dopo la premiazione non è mancata l’invasione di campo da parte dei migliaia presenti sugli spalti, intenti ad immortalare l’indimenticabile serata.

Dove festeggia la Roma oggi? Lo annuncia il club tramite il proprio profilo

Numerosi sono i fan accorsi per le strade di Roma vogliosi di festeggiamenti. In molti si stanno chiedendo in queste ore quando i giocatori faranno rientro a Roma (aeroporto di Fiumicino), e quando e se ci sarà una possibile sfilata con il pullman in stile Milan post scudetto, per citarne una recente. L’AS Roma, attraverso il sito ed il profilo Twitter ufficiale, ha voluto lanciare un messaggio ai propri tifosi, per chiarire quando quando tornerà nella Capitale e dove festeggia la Roma oggi: “Torniamo da Tirana questa notte, ma non sappiamo ancora quando… Domani pomeriggio, però, festeggeremo tutti insieme a ROMA. Vi aggiorneremo in mattinata con il programma. DAJEEEEE DAJEEEEE DAJEEEEEE!”.

Torniamo da Tirana questa notte, ma non sappiamo ancora quando… Domani pomeriggio, però, festeggeremo tutti insieme a ROMA. Vi aggiorneremo in mattinata con il programma. DAJEEEEE DAJEEEEE DAJEEEEEE!#ASRoma pic.twitter.com/yXAKvpagl7 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2022

I complimenti del resto della Serie A e non solo…

Non resta dunque che aspettare ulteriori aggiornamenti, che saranno dati nelle prossime ore. Intanto la Roma e tutti i suoi seguaci, si godono la nottata da sogno appena vissuta, in attesa di ritrovare presto i propri beniamini per le vie di Fiumicino/Roma. Perché La Notte di Tirana, è quella che rimarrà scolpita per sempre in tutti i cuori giallorossi. Senza dimenticare, che questa non è soltanto la vittoria del calcio romanista, ma è la vittoria del calcio italiano! Non a caso, allo scadere del 95eismo, molteplici squadre italiane si sono prontamente complimentate con la squadra della Roma. La prima a complimentarsi, la Juventus. Hanno fatto seguito poi l’AC Milan, fresca del 19esimo scudetto, il Napoli, l’imprenditore italiano Lapo Elkann, la Lega Serie A, l’Empoli, lo Spezia Calcio, il Porto (polisportiva portoghese), mister Carlo Ancelotti, l’Inter, Jim Pallotta.