Allegri-Campos, a Montecarlo scatto fotografico poco gradito con Luis Campos

Juventus, Allegri-Campos alle prese a Montecarlo in questi giorni. Inoltre, il tecnico bianconero chiede un’accelerazione del mercato in atto. Negli ultimi giorni si incontrano Max Allegri con il ds del Psg Luis Campos a Montecarlo e immortalano uno scatto fotografico che ha fatto il giro dei social in poco tempo, giudicata: non una bella immagine nei confronti della Signora.

Allegri-Campos: uno scatto inaccettabile

Secondo ultime indiscrezioni lo scatto fotografico non è stato affatto apprezzato ai piani alti della Juventus. C’è di mezzo il mercato estivo? Solamente un incontro tra amici? Ai vertici bianconeri si chiede maggiore chiarezza e soprattutto correttezza. Il club parigino ha intenzioni ben chiare per la propria panchina, nel mentre Allegri firma per rimanere alla Juve fino al 2025.

Sofferenza tra Allegri e la società bianconera?

Secondo speculazioni è insorta una certa sofferenza tra il tecnico bianconero e la società. Massimiliano Allegri desidera cambiare la rosa, eseguire un vero e proprio restyling in vista della nuova stagione. Al momento il mercato juventino procede a rilento, tranne per il francese Paul Pogba. Oltre alle certezze di Vlahovic e Chiesa (quest’ultimo causa infortunio, tornerà a settembre), occorre recuperare un centrale difensivo, rinforzare gli esterni e centrocampo.