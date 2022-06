Bargiggia va all’attacco di Allegri: “è solo un trombone”

Il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus non è stato dei più idilliaci. La stagione bianconera non è stata all’altezza delle precedenti, dove il tecnico livornese ha dominato in Italia. Ora un momento di pausa, prima di riprendere con la preparazione per la prossima annata che si preannuncia decisiva. Allegri è finito nel mirino di Paolo Bargiggia su Twitter. Il famoso giornalista del Corriere dello Sport e Mediaset ha lanciato un tweet polemico contro l’ex Cagliari e Milan.

Bargiggia Vs Allegri: “è fuori dal tempo del calcio”

Il tutto è nato da una serie di botta e risposta sul noto social passato ad Elon Musk. Sotto ad un post di calciomercato scritto da Bargiggia, un utente ha allegato un articolo dove si criticava la gestione giovani e le dichiarazioni del tecnico sulla gavetta nelle serie minori. Da lì il commento molto critico: “Allegri è semplicemente un trombone fuori dal tempo e fuori dalle attuali dinamiche del calcio. Queste sono dichiarazioni da uno che sta su Marte. Vincesse pure il prox scudetto, resterebbe… un allenatore trombone che ha vinto uno scudetto“, per poi taggare il club bianconero.

Ovviamente i tifosi della Juventus non sono stati fermi con le mani in mano e hanno risposto prontamente al giornalista.

