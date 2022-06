Calciomercato Cagliari: dopo le cessioni arrivano gli acquisti, si parte dall’attacco

Il Cagliari dopo le cessioni, guarda agli acquisti. Il presidente Giulini ha un piano in mente, anche se finora ha solo ceduto giocatori e continuerà a farlo. Poi si ripartirà, con precedenza al reparto offensivo. Ma andiamo con ordine. Le cessioni eccellenti già concluse riguardano Cragno, assoluto protagonista delle scorse stagioni e Bellanova. A queste due uscite farà seguito quella di Joao Pedro, è solo una questione di tempo, ma anche questo pezzo da novanta probabilmente andrà via. In realtà su questa cessione il neo mister Liverani sta cercando di provare a condizionare la società con l’intento di farlo rimanere. Vedremo se verrà ascoltato e se il giocatore avrà intenzione di proseguire la sua storia d’amore con il Cagliari. Questione Keita invece già risolta, la punta ha fatto le valigie.

Lapadula e Brunori nel mirino per l’attacco del Cagliari

Il Cagliari per quanto riguarda gli acquisti da priorità assoluta all’attacco, che ad oggi è composto dal solo Pavoletti, peraltro in bilico anche lui in quanto ha numerose richieste di mercato. Il nome caldo del mercato si chiama Gianluca Lapadula, richiesto a gran voce anche da Liverani, che ben ne conosce le qualità, soprattutto quelle realizzative. Un’operazione lampo è più difficile del previsto ma, questa volta, si respira aria d’ottimismo. Il secondo nome è quello di Brunori, anche se in realtà non è detto che non potrebbero arrivare entrambi. Per il cartellino di Brunori potrebbero bastare 4/5 milioni di euro. Quindi doppia pista molto interessante per l’attacco del Cagliari, con Joao Pedro che al momento sembra in partenza ma che potremmo lasciare in stand-by viste le insistenze di Liverani.