Calciomercato Cagliari: il nome del bomber che verrà regalato a Liverani a posto di Joao Pedro

Con il quasi certo addio di Joao Pedro, il Cagliari ha bisogno di una punta importante per poter essere super competitivo nel prossimo campionato di Serie B. Si attendeva l’arrivo del nuovo allenatore per poter scegliere insieme a lui il nome più congeniale. Arrivato Fabio Liverani al timone del Cagliari, spunta anche il nome del nuovo attaccante. Gianluca Lapadula, 32enne giocatore italo-peruviano, è il prescelto e già allenato da Liverani ai tempi del Lecce.

Lapadula e il Cagliari, trattativa in stato avanzata, i dettagli

Gianluca Lapadula e il Cagliari dovrebbero trovare l’accordo che porterebbe l’italo-peruviano in Sardegna. Andrebbe a sostituire un bomber in uscita come Joao Pedro, che tanto bene ha fatto nelle stagioni precedenti. Non sarà facile, ma Lapadula ha tutte le caratteristiche (anche se è un giocatore diverso da Joao Pedro) per sostituirlo alla grande. In più, cosa non da poco, conosce già i metodi di allenamento di Liverani. Lapadula è un giocatore che nella sua carriera ha avuto sempre il vizio del gol, nell’ultima stagione ha militato nel Benevento dove ha realizzato 23 gol. La sua migliore annata fu a Pescara dove mise a segno ben 40 gol. Cagliari e Lapadula, affare che si potrebbe e dovrebbe concretizzare, per la soddisfazione e l’esigenza di tutti.