Calciomercato Genoa: dalla Ternana in arrivo un bomber di categoria

Il Genoa è alla ricerca di un bomber, un giocatore in grado di fare la differenza sotto porta, cosa che manca da un po’ di tempo. Dalla Ternana è stata proposta una punta di categoria. Il suo nome è Alfredo Donnarumma, attualmente in prestito alla Ternana dal Brescia. Giocatore campano classe 1990, è proprio quello che si dice in gergo un giocatore di categoria. In Serie B è stato sempre in grado di fare la differenza e assai prolifico in zona gol. Salernitana, Empoli, Brescia e Ternana le sue ultime squadre.

Alfredo Donnarumma proposto per l’attacco del Genoa

Alfredo Donnarumma è il nome caldo per l’attacco del Genoa. Attualmente è in forza alla Ternana dal Brescia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lo scorso anno ha fatto molto bene segnando 14 gol in 32 partite giocate. In questo momento il Genoa sembra riflettere seriamente sul suo eventuale acquisto, anche se le priorità sembrano altre. Il Genoa prima di Donnarumma nella sua lista della spesa avrebbe queste preferenze: Massimo Coda, Milan Djuric e Patrick Cutrone. Tutti nomi importanti per la Serie B e che farebbero la differenza nel reparto offensivo. Oltre a questi, aggiungiamo il nome di Alfredo Donnarumma che non solo è l’ultimo nome in ordine cronologico arrivato, ma sembra essere quello più vicino.