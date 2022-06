Rientro di Chiesa, fissata la data: manca davvero poco

Non manca molto per il rientro di Chiesa, fissata la data per l’attaccante bianconero che è pronto a riprendersi il suo posto. L’ex Viola ha quasi recuperato dall’intervento, a parlare del ritorno in campo è proprio lui.

Rientro di Chiesa, fissata la data: a settembre sarà in campo

Il recupero per Federico Chiesa procede tutto in discesa oramai. Il 24enne dopo aver chiuso la stagione molti mesi prima del dovuto si è sottoposto ad operazione del crociato. Lo scorso 15 gennaio, nel match contro l’Udinese, l’attaccante bianconero si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio.

Oggi, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo Hub educativo in collaborazione con Save The Children, il figlio del grande Enrico ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Io spero di tornare prima possibile tuttavia ci sono delle tabelle da rispettare. Lo staff medico della Juventus è magnifico e mi aiuta in ogni cosa. Adesso ho cominciato a correre e fare i primi cambi di direzione, per i primi di settembre conto di essere pronto ma aspettiamo e vediamo se riusciamo ad accorciare un po’ i tempi. Serve oggi essere sicuri per non avere ricadute”.

Con l’addio a Paulo Dybala, alla Juventus resta libera la Numero 10. Molti hanno pensato che starebbe bene proprio a Federico Chiesa che, al riguardo, ha dichiarato: “Sarebbe un onore per chiunque indossarla. L’hanno indossata i migliori fuoriclasse. A luglio saprete”.