Calciomercato Juve: si allontana Di Maria, primi contatti per Berardi

Dopo il raffreddamento della pista che avrebbe portato a Di Maria, la Juventus ora pensa a Domenico Berardi come esterno offensivo da regalare a Massimiliano Allegri. Per l’ex Psg dubbi non certo legati al talento, ma alle motivazioni. Dopo molti incontri e gli sforzi per andare incontro alla singolare richiesta di un solo anno di contratto (per poi poter tornare in Argentina), la Juventus si è molto irritata per il temporeggiare dell’argentino, soprattutto dopo l’inserimento del Barcellona.

La società bianconera non sembra intenzionata ad aspettare Angel di Maria all’infinito. Secondo Sky Sport, in pole position a questo punto ci sarebbe Domenico Berardi, 27enne attaccante esterno del Sassuolo. Un vecchio pallino della Vecchia Signora che, già in passato, avrebbe tentato di portarlo a Torino.

La Juventus è pronta a un blitz con il club emiliano (i rapporti sono eccellenti) per prendere l’ala che ha fatto anche le fortune di Mancini allo scorso Europeo. Restano comunque in pista Zaniolo, Pulisic e Kostic, tre soluzioni diverse (anche tatticamente), ma che rispetto a Berardi sono un passo indietro.