Calciomercato Milan, il punto sui rossoneri: da Lang a Ketelaere

L’obiettivo di Maldini e Massara per il Calciomercato Milan di questa estate è quello di rinforzare ogni reparto a Stefano Pioli. In questo modo la squadra potrà affrontare alla meglio tutte le competizioni della stagione 2022/23. A fare il punto della situazione per il mercato dei lombardi è Alfredo Pedullà dalla Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, tanti i nomi per il rinforzo della rosa

Il Milan punta sui giovani, la filosofia rossonera, iniziata da qualche anno, non cambia neanche per il prossimo mercato. Proprio su questa linea, la dirigenza ha puntato De Ketelaere, centrocampista belga, classe 2001 del Club Bruges. Un trequartista mancino abile sia nella costrizione di gioco che nella finalizzazione. L’unico freno per i rossoneri è il prezzo, da almeno 35 milioni di euro.

C’è poi anche Noa Lang, stessa squadra, classe 1999. Perfetto come centrocampista offensivo, ma molto duttile, in quanto può fare da ala ma anche da trequartista. Tecnicamente molto forte. Anche per lui il prezzo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Entrambi i giocatori del club olandese sono dei giovani talenti, sono dei fenomeni in crescita che sono predestinati a fare grandi cose.

Obiettivo fisso: Nicolò Zaniolo

Non si sposta l’idea di portare Zaniolo a Milano. Ma non è stata ancora inquadrato come agire strategicamente sul mercato. Prezzo alto. Il mercato è ancora lungo, fino al primo settembre tutto può succedere.Dai più giovani a Renato Sanches, classe 1997, in forza al Lilla. Puntato dai lombardi già da un po’ di tempo, il centrocampista ha le qualità giuste per possesso palla e tiro dalla distanza. Infine c’è da trattare con il Crotone per Junior Messias. Il Milan lo ha preso in prestito e non ha intenzione di perderlo.