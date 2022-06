Zaniolo-Juve: “Io erede di Dybala? La vita è imprevedibile

Uno dei nomi più caldi per il calcio mercato 2022 è quello di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma non ha ancora avuto rinnovo con la sua squadra e si guarda anche intorno per il futuro. Nelle ultime settimane è impazzata la notizia del giocatore verso i bianconeri. Zaniolo-Juve, potrebbe avverarsi nelle prossime settimane.

Zaniolo-Juve, le parole del giocatore: “La vita è imprevedibile”

Il giovane talento della Roma, con la quale ha vinto la Conference League, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek. Tra i vari argomenti trattati, anche quello di un possibile passaggio alla Juventus.

Zaniolo, sulle parole del giornalista “C’è chi lo vede come erede di Dybala in bianconero”, ha affermato: “Lui è un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto”.

Il giocatore è anche uno degli obiettivi del Milan, dove stanno lavorando per cercare la giusta offerta per portarlo via dalla capitale. Nell’intervista, Zaniolo, sulle squadre che hanno interesse per lui, ha anche affermato: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali. E questo no, non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham”.

Non è ancora ben chiara la posizione della Roma con Zaniolo. Il giocatore potrebbe essere ceduto nel caso arrivassero offerte giuste. Il valore del centravanti è intorno ai 60 milioni di euro.