Calciomercato Torino: ecco come saranno investiti i soldi di Bremer

È ormai risaputo da tempo che le strade del Torino e di Bremer sono su due poli opposti. La cosa ancora incerta è il prezzo che verrà pagato. E come il Torino reinvestirà tali soldi. Bremer ha diverse pretendenti, ma la più accreditata sembra essere l’Inter. Al giocatore la destinazione piacerebbe poiché gli permetterebbe di giocare la Champions League, suo obiettivo dichiarato.

Il valore di mercato di Bremer ad oggi

Per portarsi a casa Bremer potevano bastare 30/35 milioni di euro, almeno fino a un mese fa. Ad oggi il prezzo si è notevolmente alzato e si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Non sarà semplice per l’Inter accontentare le richieste del Torino, ma comunque la trattativa dovrebbe concludersi positivamente. E con tutti questi soldi i granata come si muoveranno sul mercato? I nomi che circolano indicano principalmente due punte di alto livello come Piatek e Joao Pedro. Per il centrocampo tentativo disperato di trattenere Pobega e si cerca la riconferma di Mandragora e Praet. Insomma il mercato del Torino dipenderà dalla cessione o meno di Bremer, con l’obiettivo di dare a mister Juric una squadra pronta fin dall’inizio del ritiro precampionato.