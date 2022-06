Calciomercato Torino: raggiunto l’accordo con la punta, si tratta per 2 centrocampisti

Il calciomercato del Torino riparte dalle certezze dello scorso anno. Le trattative più calde al momento sono quelle riguardanti Praet, Mandragora e Pellegri. Per quando riguarda i primi due si tratta il rinnovo, mentre sembra in dirittura d’arrivo l’accordo con la punta. Juric che lo scorso anno ha fatto crescere tutta la squadra, spera di riavere in rosa tutti e tre i nomi citati, soprattutto Mandragora. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione dei 3 giocatori.

La situazione dei 3 giocatori del Torino

Rolando Mandragora è a un passo dalla scadenza. Il Torino non ha ancora preso una decisione, e il napoletano ancora non sa se l’anno prossimo sarà a disposizione di Juric o meno, che lo rivorrebbe fortemente in squadra. Vedremo se la società sarà d’accordo o se Mandragora tornerà nella sua squadra di appartenenza, la Juventus. Anche Denis Praet è in attesa di sapere se verrà o meno riscattato. Il giocatore in questa stagione si è dimostrato fondamentale sulla trequarti, e il Torino non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare. A corteggiarlo c’è il Leicester che metterebbe sul piatto 15 milioni di euro. In dirittura d’arrivo invece la trattativa per il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco. L’attaccante dovrebbe diventare a titolo definitivo del Torino per una cifra che si aggira tra i 4.5 e i 5 milioni di euro. Per lui pronto un contratto fino al 2026 e la voglia dei granata di puntarci davvero su questo giocatore, che ancora deve e può dimostrare tanto.