Chelsea su De Ligt: i blues provano l’assalto

A Londra, sponda Blues, si va alla ricerca di nuovi pezzi con cui dare slancio al centro della propria difesa in vista della stagione 2022-2023. Così il Chelsea su De Ligt per un nuovo valido rinforzo. Gli inglesi vogliono pescare nella Juventus, conquistando, così, uno dei migliori centrali in Europa.

Chelsea su De Ligt: pronti 100 milioni di euro

Il nuovo grande obiettivo degli inglesi è Matthijs de Ligt, che attualmente veste la casacca bianconera e possiede un contratto valido fino a giugno 2024, con una mega clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro. Un acquisto che sembra impossibile. A quanto pare non sembrano non esserci limiti per il Chelsea che, dopo la perdita di Antonio Rudiger (andato al Real Madrid) e di Andreas Christensen (passato al Barcellona), non si badano a spese per inserire un difensore di prim’ordine a Londra.

Il 22enne della Nazionale olandese, Matthijs de Ligt, uno dei migliori calciatori della Vecchia Signora di Torino, non è incedibile. La società piemontese, per tutelare il proprio acquisto, ha aggiunto una clausola risolutiva di 120 milioni di euro e dà un valore al proprio difensore di 100 milioni di euro. Nel caso in cui il Chelsea avanzerebbe l’offerta giusta, la Juve non avrebbe problemi a lasciarlo partire, così come affermato da Sky Sport.