Real Madrid su Dybala: beffate Inter e Milan? I dettagli

Sulla scena del calciomercato dei Blancos, in Spagna, si parla di Real Madrid su Dybala. L’ex attaccante della Juventus potrebbe essere inserito nella rosa delle Merengues, andando, così, a beffare l’Inter e il Milan, che sono da tempo sulle tracce del giocatore.

Real Madrid su Dybala in caso di addio ad Asensio

L’operazione a parametro zero entusiasma sempre, l’intenzione di portare nel proprio organico giocatori del livello di Paulo Dybala è nei piani di più società. L’Inter, che ancora temporeggia, sta lasciando fin troppo spazio alla concorrenza. Nelle ultime ore si sono inseriti Milan e Real Madrid. Tra le opzioni disponibili, sicuramente il club spagnolo è un sogno per la Joya.

In realtà il Real Madrid, così come riporta Tuttosport, valuta di fare offerta al giocatore argentino in caso di addio ad Asensio. Si attende un risvolto della situazione per il futuro dello spagnolo prima di fare offerta a Dybala.

L’Inter, la squadra più vicina ad aggiudicarsi l’argentino, ha frenato negli ultimi giorni, portando avanti altre trattative. Con l’arrivo di Romelu Lukaku, sarebbe difficile inserire Paulo Dybala, nonostante in tanti sognino il tridente Lukaku-Lautaro-Dybala.

Il giocatore non ha intenzione di cedere alle offerte dei club, se non per la cifra che chiede. L’entourage dell’ex di Juve e Palermo, lavora per un ingaggio di almeno 8 milioni di euro a stagione.