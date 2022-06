Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United e per il portoghese più desiderato di sempre, le squadre interessare sicuramente non mancano; anche se il limite è sempre uno: l’ingaggio. Secondo le ultime voci, si parla di Cristiano Ronaldo alla Roma. Nonostante ci siano diversi punti a sfavore, Calciomercato conferma i rumors.

Cristiano Ronaldo alla Roma, ritrovato José Mourinho?

Ronaldo sta pensando di lasciare l’Inghilterra, rumors di mercato portano allo Sporting Lisbona ma anche alla Roma. Indubbiamente, e nonostante la sua età, il nazionale portoghese è un uomo capace di fare la differenza. Tuttavia, i 25 milioni di euro del suo ingaggio, sono una cifra da tenere in considerazione e i dubbi sul suo futuro all’Old Trafford sono all’ordine del giorno.

Lo Special One cerca un profilo con esperienza che possa fare la differenza in attacco, e Jorge Mandes ha offerto il giocatore ai giallorossi. Il procuratore del portoghese avrebbe intenzione di spingere l’attaccante verso la capitale e far riunire di nuovo Mourinho e Ronaldo. La coppia ha già lavorato insieme ai tempi del Real Madrid. Indubbiamente sarebbe un’operazione complicata, soprattutto per l’ingaggio. Attualmente CR7 incassa 25 milioni di euro a stagione, stipendio già tagliato di un bel po’ rispetto ai tempi di Juve e Real.