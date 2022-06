Campionato fermo ma ricco di eventi per le squadre di calcio che si preparano agli impegni che arriveranno. In attesa dell’inizio della stagione 2022/23, ecco le amichevoli Roma, estate 2022; il calendario dei giallorossi di Mourinho al completo.

Amichevoli Roma, estate 2022: il ritiro

Tanti gli impegni che la Roma dovrà affrontare nella prossima stagione, dal campionato alla Coppa Italia, ma anche l’Europa League. I campioni della Conference League si raduneranno a Trigoria il 4 luglio, dopo un po’ di riposo in seguito ai tanti impegni rispettati. I giocatori impegnati per la Nations League, invece, si uniranno al gruppo la settimana successiva.

Il ritiro della Roma, così come è avvenuto lo scorso anno, si svolgerà in Portogallo, nella regione dell’Algarve (previsto dal 10 luglio), una seconda parte della preparazione avverrà a Trigoria. Quest’anno il raduno per la preparazione avviene prima, in quanto i campionati inizieranno in anticipo in vista dello stop per i Mondiali in Qatar 2022. Il campionato mondiale prenderà inizio il 21 novembre e finirà il 18 dicembre.

Impegni precampionato dei giallorossi

Le gare confermate per la squadra dello Special One sono tre, poi ci sarebbero altre gare in via di definizione. Seguiranno aggiornamenti.

Domenica 24 luglio 2022, Lisbona – Sporting Lisbona-Roma

Sabato 30 luglio 2022, Israele – Tottenham-Roma

Sabato 6 agosto 2022, Barcellona – ore 21, Barcellona-Roma

da confermare Roma-Sel. Dilettantistica –

da confermare Roma-Frosinone

da confermare Roma-Nizza

da confermare Roma-Sporting Clube