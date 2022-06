Dal Brentford allo United: offerta per Eriksen: la rinascita del danese

La Stampa inglese lascia spazio ad una grandiosa notizia oggi: Dal Brentford allo United, offerta per Eriksen dai Red Devils. Una vera e propria rinascita per l’ex Inter dopo aver detto quasi addio al calcio giocato.

Dal Brentford allo United: offerta per Eriksen

A quasi un anno dal malore choc di Christian Eriksen, durante la sfida degli Europei, nel match tra Danimarca e Finlandia, il giocatore torna al top della forma. Il suo cuore si è fermato per circa 12 minuti, dopo un malore in campo. In seguito al recupero, e all’inserimento di un defibrillatore, Eriksen ai tempi giocatore dell’Inter, ha dovuto lasciare l’Italia per ricominciare a giocare. Non tutti i paesi consentono ad un giocatore professionista di scendere in campo con un defibrillatore.

Eriksen viene prelevato dal Brentford lo scorso gennaio. Qui decidono di dare fiducia e scommettere sul danese. Il giocatore non ha deluso le aspettative: 11 partite, 1 gol e 4 assist. Adesso che ha dimostrato di potercela fare, Eriksen ha avuto un’offerta dal Manchester United, secondo il Daily Star. Il contratto con biancorossi scade il 30 giugno.

L’ex giocatore di Inter e Tottenham sarebbe felice di approdare ai Red Devils, grazie anche alla presenza di un grande allenatore come Erik Ten Hag, allenatore ideale per esaltare le sue qualità.