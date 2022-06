Dybala-Inter, incontro positivo: si continua a trattare

Dybala-Inter, l’operazione è entrata nel vivo. L’ormai ex bianconero, Paulo Dybala, come noto, da settimane è nel mirino nerazzurro. Oggi un nuovo incontro tra Inter ed entourage dell’argentino per chiudere l’affare, o almeno per provarci.

Dybala-Inter, l’agente in sede nerazzurra

La trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter procede e il procuratore dell’attaccante argentino, Jorge Antun, è stato nella sede nerazzurra. In Viale della Liberazione, a Milano, l’agente e la dirigenza del club si sono incontrati, pronti a trovare un accordo.

Stando alle ultime Marotta vorrebbe concludere presto l’affare per evitare il gioco al rialzo. Marotta ha offerto quattro anni di contratto a Dybala da 6 milioni di euro più bonus. L’argentino ne chiede 10 bonus compresi.

Il tempo per Dybala-Inter è agli sgoccioli, l’Inter ha provato a temporeggiare, anche per capire come procedevano le situazioni dei giocatori in uscita. Si è poi aggiunta la trattativa per far rientrare Lukaku, la quale è diventata sempre più difficile. Alla fine i nerazzurri hanno deciso di procedere con l’ormai ex attaccante bianconero.

Il giocatore è anche molto richiesto sul mercato, ha ricevuto offerte da tanti club, tra cui la Roma, poi altri club europei. La Joya sembra non lasciarsi sedurre da nessuno, in attesa di capire dove arriverà l’Inter.

La distanza economica tra le parti al momento è presente, ma è colmabile. Come prima mossa l’Inter ha proposto al giocatore un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, mentre Dybala chiede 8 milioni più due di bonus. Nei prossimi giorni i contatti proseguiranno.