Alessandro Bastoni ha ricevuto offerte da numerosi club importanti di tutta Europa, uno su tutti il Tottenham di Antonio Conte. Il prezzo del giovane nerazzurro è fissato tra 55-60 milioni di euro, ma non importa, alcune squadre sono disposte a pagare. Per il futuro di Bastoni all’Inter, parla l’agente del giocatore.

Futuro di Bastoni all’Inter, parla l’agente: “Resta qui”

“Il futuro di Bastoni? Rimane sicuramente all’Inter, è felice di giocare per i nerazzurri. Io li rispetto i contratti, poi se mi chiamano vedremo”. Queste le parole di Tullio Tinti poco fa, all’uscita dalla sede dell’Inter a Viale della Liberazione.

Durante l’incontro, l’Inter ha avuto modo di dare al giocatore ciò di cui ha bisogno per restare a Milano. Conferme importanti per entrambe le parti e che permetteranno ad Alessandro Bastoni di continuare con la maglia nerazzurra. Il giocatore ha un contratto con l’Inter per altri due anni.