Inter, Lukaku-Dybala si chiude: pronti al doppio annuncio

L’Inter ha studiato tutte le strategie di mercato per mettere su a Simone Inzaghi quella che sarà una grande squadra. In seguito al flop per lo scudetto e un cammino poco felice in Champions League, la società ha deciso di puntare ad un buon mercato. Secondo le notizie riportate da Sportmediaset, sono pronti al doppio annuncio all’Inter, Lukaku-Dybala si chiude a breve con entrambi.

Inter, Lukaku-Dybala si chiude: attesi gli annunci

Mancano solo i dettagli per le trattative; Zhang, tornato a Milano, ha dato sprint alle trattative, soprattutto quelle legate al belga e all’argentino. Con l’ex juventino c’è da definire l’ingaggio, c’è un milione di euro di divario tra richiesta e offerta. L’argentino è in vacanza, tornerà in Italia la prossima settimana, ma Marotta e l’agente dell’attaccante, Jorge Antun, lavoreranno per chiudere la trattativa.

Per Romelu Lukaku, in forza al Chelsea, è più complicata la situazione. A suo favore, l’Inter, ha elementi come il rapporto difficile, se non impossibile, del giocatore con l’allenatore dei Blues. Altro punto a favore dei lombardi è la volontà del belga di aver chiesto esplicitamente i nerazzurri. La trattativa con gli inglesi è aperta e si continua a trattare in questo weekend. I Bleus sono partiti da una richiesta di 15 milioni per il prestito oneroso, l’Inter si è detta disposta a salire sino a 10: da ambo le parti c’è la volontà di chiudere in tempi rapidi. Weekend di fuoco per i nerazzurri e due importanti giocatori che potrebbero arrivare presto alla corte di Inzaghi per una grande stagione.