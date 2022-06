Juve, idea Dzeko come vice-Vlahovic: i dettagli

La Juventus potrebbe valutare l’ipotesi Edin Dzeko nel corso dell’attuale sessione di calciomercato estivo. L’addio di Dybala e le situazioni ancora da definire relative ad Alvaro Morata e Moise Kean, potrebbe spingere i bianconeri a pensare al giocatore bosniaco per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Edin Dzeko sembra ormai destinato a lasciare l’Inter, vista l’incredibile folla che si sta creando nell’attacco nerazzurro, tra i possibili arrivi di Lukaku e Dybala e la presenza di Lautaro Martinez e Sanchez. A questo punto, una trattativa tra Juventus e Inter è possibile, con i bianconeri che avrebbero identificato nell’ex Roma il profilo ideale per fare da “chioccia” a Dusan Vlahovic.

Dezko, dunque, potrebbe decidere, in comune accordo con la società interista, di rescindere il suo oneroso contratto e accasarsi altrove. La Juventus osserva interessata. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe però anche il Valencia che sembra aver mostrato interesse dopo l’arrivo di Rino Gattuso. Non sono però ancora arrivate offerte ufficiali per il bomber bosniaco sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter.