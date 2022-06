Juventus su Koulibaly: scelto l’erede di Chiellini

L’addio di Giorgio Chiellini ha lasciato un vuoto difficile da colmare nella difesa dei bianconeri. I sondaggi hanno spinto la Juventus su Koulibaly, per rinforzare la difesa. Adesso è partito l’assalto della Vecchia Signora che renderebbe blindata la porta grazie alla coppia De Ligt-Kouobaly.

Juventus su Koulibaly, De Laurentiis non cederà facilmente

Con il primo incasso stagionale per la Juventus, grazie al riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta, c’è un po’ di respiro in cassa. Questo ha dato anche il via al primo acquisto folle: Koulibaly. La Vecchia Signora non perde tempo, metà della cifra chiesta dal Napoli, 40 milioni di euro, sono appena arrivati dalla Dea, che ha deciso di riscattare Demiral.

Il centrale senegalese, classe 1991, è anche un obiettivo del mercato del Barcellona. Il patron del Napoli, che non intende perdere il suo talentuoso difensore, così come ha precedentemente dichiarato, piuttosto che alla Juve, preferirà lasciarlo partire alla volta della Spagna, dove chiuderebbe la carriera. Il contratto di Kalidou scade nel 2023, a Napoli si trovano ad un bivio: lasciarlo partire e fare cassa o rinnovare e dargli la fascia di capitano.

Le prossime settimane saranno decisive, intanto la Juventus cerca l’intesa con il presidente partenopeo, così come riporta GdS, pronta a mettere sul tavolo i 40 milioni richiesti.