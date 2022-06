Juventus, un giovane argentino nel mirino: i dettagli

Avanza il mercato della Juventus, un giovane argentino nel mirino della Vecchia Signora per rinforzare il reparto arretrato. Il classe 1998, ha vinto la Coppa America nel 2021 con l’Albiceleste. Il mercato della Juve non si aggira solo intorno a Paul Pogba e Angel di Maria.

Juventus, un giovane argentino nel mirino: è Nahuel Molina

I contatti sono già iniziati tra Cherubini e il ds del club friulano, Un’intesa non c’è ancora, ma i discorsi avanzano e l’ottimismo cresce. Quest’anno c’è Londra al centro del mercato della Juventus. Cherubini è volato nella capitale inglese per due volte nelle ultime due settimane. Cherubini avrebbe incontrato i Pozzo proprio in Inghilterra, stando a quanto riporta Tuttosport. I Pozzo sono proprietari anche del Watford, L’incontro sarebbe avvenuto per parlare di Nahue Molina.

Non sarà una trattativa semplice, ma sicuramente non impossibile, i rapporti tra le due parti sono ottimi. Molina, cresciuto nel Boca Juniors, è arrivato ad Udine a parametro zero nel 2020. Al momento il costo del cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. E’ ufficialmente un terzino destro, ma può essere impiegato anche come esterno destro a centrocampo.