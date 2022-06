Lazio: maxi scambio con il Chelsea, nell’affare anche Milinkovic Savic

Il Chelsea piomba su Milinkovic Savic. Il club londinese, infatti, nelle ultime ore si starebbe muovendo in maniera repentina sul centrocampista serbo della Lazio. I biancocelesti valutano il cartellino di Milinkovic-Savic circa 60 milioni di euro, i Blues non sono disposti ad andare oltre i 50, ma nell’operazione potrebbero essere inseriti tre calciatori che fanno gola alla società capitolina.

Nei giorni scorsi il Direttore Sportivo Igli Tare si è recato a Londra per alcuni appuntamenti di lavoro e non è da escludere che ,come riportato da “Il Corriere dello Sport”, nella tappa inglese ci siano stati dialoghi con il Chelsea per una maxi-operazione che porterebbe alla partenza del serbo. Infatti, Maurizio Sarri apprezza da sempre il portiere Kepa, il terzino Emerson Palmieri e la mezzala Loftus-Cheek, tutti in forza al Chelsea. Sergej Milinkovic-Savic è invece l’osservato speciale da parte della dirigenza dei Blues.

Se davvero il Chelsea dovesse decidere di far sul serio per Milinkovic-Savic, allora quei nomi potrebbero far abbassare sensibilmente la richiesta economica di Lotito. L’ultima stagione del centrocampista serbo è stata straordinaria a livello di rendimento. Undici gol e undici assist. Numeri che non sono passati inosservati. Thuchel vuole Milinkovic: l’assalto inglese è appena partito.