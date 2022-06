Lukaku-Inter, arrivo a Milano: l’agenda dell’attaccante

Romelu Lukaku è un giocatore dell’Inter, mancano soltanto visite mediche e la firma per l’attaccante belga che dopo un anno al Chelsea fa ritorno ad Appiano Gentile. Lukaku-Inter, uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane, finalmente verrà messo nero su bianco. Segue l’agenda del giocatore che a breve tornerà a Milano.

Lukaku-Inter, l’agenda dell’attaccante: in arrivo a Milano il 29 giugno

Il giocatore della Nazionale belga è in vacanza in Sardegna, il suo arrivo a Milano è previsto per il giorno mercoledì 29 giugno. Così come riporta Gazzetta dello Sport. Romelu arriverà all’Aeroporto di Linate con un volo privato che partirà da Olbia. Nella mattinata dello stesso giorno verranno eseguite le visite mediche presso il Centro Humanitas di Rozzano. Successivamente tappa al Coni per avere l’idoneità sportiva.

Nel pomeriggio la tanto attesa firma del contratto presso la sede della Beneamata, qui verrà accolto da Zhang, Ausilio e Marotta.

In seguito alla firma del contratto, Big Rom sarà di nuovo pronto per tornare in vacanza. Il giocatore continua ad allenarsi privatamente per mantenere la giusta forma fisica.

Il 6 luglio è atteso l’inizio del ritiro dell’Inter, ma Lukaku sarà in vacanza fino al 9 luglio, il suo ritiro è previsto a partire dal prossimo 10 luglio con i nerazzurri.