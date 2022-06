Milan-Botman, la risposta del difensore spiazza tutti

La difesa dei neo Campioni d’Italia necessita di un ultimo elemento per essere al completo. Nelle ultime settimane le voci spingono ad un possibile Milan-Botman. Il difensore è stato intervistato da ESPN, seguono le sue parole.

Milan-Botman: “Le trattative sono in corso”

I rossoneri molto probabilmente perderanno Alessio Romagnoli, il difensore, vicino alla scadenza, è sempre più vicino alla Lazio. La dirigenza sta valutando diverse opzioni, tra cui Sven Botman, classe 2000, in forza al Lilla.

Il difensore olandese è impegnato con la propria Nazionale e, ieri, durante un’intervista, alla domanda sul futuro, con la sua risposta ha spiazzato tutti.

Rispondendo alle domande di ESPN, Sven ha dichiarato: “Trattativa con il Milan? Ci stiamo lavorando. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne sento parlare quasi ogni giorno. Le trattative sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima del pre-campionato”.

Con il giocatore classe 2000 c’è un’intesa ormai da tempo, manca ancora l’accordo finale tra Milan e Lille, sulla base di 30 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, Botman sembra destinato al Milan, mancano solo i dettagli sulla questione economica. Intanto continuano ad arrivare altre offerte per il giocatore, anche più vantaggiose, tra queste spicca quella degli inglesi del Newcastle.