Milan-Origi, è fatta: in serata sbarcherà a Milano

Il primo colpo dei rossoneri è stato messo a segno. Milan-Origi era nell’aria già da un po’ di tempo; quest’oggi il giocatore sbarcherà a Milano. Il belga del Liverpool è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la casacca del Diavolo.

Milan-Origi, oggi sbarco a Milano

Divock Origi sarà il primo rinforzo del Milan, così come riporta Sportmediaset. L’attaccante belga si libererà dal Liverpool a costo zero, avendo come obiettivo il rilancio personale in rossonero. Classe 1995, Origi è un attaccante esterno, utilizzato soprattutto sulla fascia sinistra. Olandese, cresciuto nel Genk, ha giocato per Lilla 2, Lilla, Liverpool e Wolfsburg (il prestito dal Liverpool).

Negli ultimi quattro anni in Reds ha siglato 60 presenze e 16 gol; tra questi, indimenticabile è la doppietta contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2019 vinta e quello in finale contro il Tottenham. L’esperienza internazionale non gli manca, è l’uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo del Milan.

Origi arriva da un brutto infortunio che gli ha impedito di concludere la stagione nei migliori dei modi. Negli ultimi mesi ha recuperato dall’infortunio in Belgio dove ha lavorato duramente per trovarsi pronto per la sua nuova avventura. Quest’oggi arriverà a Milano e sarà pronto a ripartire con Stefano Pioli e la sua squadra.