Amichevoli Milan estate 2022: tutti gli impegni precampionato dei rossoneri

Il Milan campione d’Italia di mister Stefano Pioli si radunerà il prossimo 4 luglio a Milanello, dove rimarrà fino al 23 per poi partire il giorno dopo, destinazione Villach per quattro giorni (Austria, fino al giorno 27).

Per ora sono state ufficializzate tre amichevoli di preparazione per la nuova stagione che partirà il weekend del 13-14 agosto. Il primo impegno, valevole per la Telekom Cup, sarà in programma sabato 16 luglio (ore 19) in terra tedesca contro il Colonia, che parteciperà alla prossima Conference League. Il secondo appuntamento invece sarà sabato 23 alla “ZTE Arena” di Zalaegerszeg (capoluogo della contea ungherese di Zala) contro la squadra locale dello Zalaegerszegi TE (ore 18).

Il terzo test sarà di quelli importanti, visto che ci sarà l’impegno francese domenica 31, allo stadio “Velodrome” (ore 18) contro l’Olympique Marsiglia, con i transalpini che saranno impegnati come i rossoneri nella prossima Champions League.

Amichevoli Milan estate 2022

Sabato 16 luglio

Ore 19: Colonia-Milan

Sabato 23 luglio

Ore 18: Zalaegerszegi TE-Milan

Domenica 31 luglio

Ore 18: Olympique Marsiglia-Milan

Festa scudetto Milan, bus scoperto