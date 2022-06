Calciomercato Milan: un centrocampista messo sul mercato, fissato il prezzo

Il Milan e Alexis Saelemaekers potrebbero dirsi addio dopo due anni e mezzo. Il centrocampista rossonero sta per essere ufficialmente messo sul mercato. Non è detto che parta, anzi, però è considerato cedibile da parte di Maldini e Massara. Prelevato dall’Anderlecht alla cifra di 7 milioni di euro tra prestito e riscatto, sarebbe ceduto a più del doppio. Una plusvalenza che farebbe felici le casse del Milan e permetterebbe di puntare a un giocatore di livello superiore, grazie proprio a questo introito ricavato dal giocatore belga.

Il Milan e Saelemaekers potrebbero dirsi addio

Alexis Saelemaekers, giocatore belga classe 1999, al Milan ha disputato 81 partite realizzando 4 reti. Arrivato come terzino difensivo, ha subito una trasformazione in esterno di spinta e finora è risultato utilissimo nello scacchiere tattico di Pioli. Quest’anno ha vissuto una stagione con qualche ombra ma complessivamente positiva, che si è infiammata nel finale, quando la lotta per lo scudetto è entrata nel vivo, chiudendo con 46 partite, 2 gol e 3 assist. Giocatore che ha completato il suo processo di crescita e proprio per questo verrà messo sul mercato, per cercare di ricavare il più possibile e puntare ad un giocatore di livello superiore. In fase di calciomercato (che ancora deve iniziare peraltro), non è mai detta l’ultima e, chissà, magari il prossimo anno Saelemaekers potrebbe essere ancora un giocatore del Milan.