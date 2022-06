Tutta Piazza Duomo canta Pioli is on fire durante il concerto LOVE MI – VIDEO

In Piazza Duomo a Milano è in corso, nel pomeriggio e serata di martedì 28 giugno, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax che prende il nome LOVE MI. Concerto inserito nel palinsesto di “Milano è Viva”, promosso dall’amministrazione comunale di Milano, per sostenere gli spettacoli dal vivo e nel quale si esibiranno 22 artisti. Proprio durante un esibizione di un artista, in particolare quella del DJ Young Miles, Piazza Duomo ha rivissuto gli stessi momenti del 22 maggio 2022 quando il Milan sollevò lo scudetto. Ecco di seguito cosa è accaduto.

Tutta piazza Duomo canta “Pioli is on fire”

Durante l’esibizione, il DJ ha riprodotto il tormentone “Freed from desire” e al momento del ritornello tutti i presenti in piazza duomo hanno sostituito la strofa del testo originale con quella di “Pioli is on fire” proprio come i tifosi rossoneri in tutta la stagione e nella festa scudetto. Proprio come il 22 maggio 2022 nella stessa piazza.