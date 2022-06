Molina-Juve, Marino si sbilancia: “I bianconeri possono chiudere”

Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria: la Juventus vuole anche Nahuel Molina. I dirigenti bianconeri cambiano marcia e mettono concretamente nel mirino l’esterno dell’Udinese. I contatti tra il ds Federico Cherubini e il club dei Pozzo sono sempre più frequenti. Un’intesa non c’è ancora, ma i discorsi avanzano e l’ottimismo cresce.

Tuttavia, stando però a quanto riporta Mundo Deportivo i bianconeri avrebbero innescato un vero e proprio testa a testa con l’Atletico Madrid per accaparrarsi il giocatore. Il classe 1998 apprezza entrambe le destinazioni, di conseguenza sarà una sfida ancora più ardua.

A lanciare l’indizio decisivo sugli scenari di calciomercato della Juventus ci pensa il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che nel corso di un’intervista a Tuttosport ha rivelato: “E’ difficile che Udogie vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età. Molina invece è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo“.