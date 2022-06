Mourinho, indiscrezione dall’Inghilterra: chiamato da un grande club

Brutte notizie per l’ambiente giallorosso su Mourinho, indiscrezione dall’Inghilterra: potrebbe andare via da Roma; è uno dei candidati alla panchina del Paris Saint-Germain.

Mourinho, indiscrezione dall’Inghilterra: verso il PSG

Il club francese, dopo le delusioni dell’ultima stagione, ha deciso di apportare cambiamenti giusti tra panchina e organico; Pochettino va verso l’esonero. La dirigenza dei parigini sta valutando l’allenatore giusto per far guidare Mbappé e i suoi compagni.

A lanciare l’indiscrezione sono stati ben due giornali inglesi: The Telegraph e TalkSport. Sembrano certi della notizia i due quotidiani che hanno lanciato l’indiscrezione sull’avvicinamento del Paris Saint-Germain al portoghese. Già nel 2019 al Tottenham lo Special One subentrò all’argentino. La situazione potrebbe ripetersi, questa volta con il PSG.

Non solo José Mourinho, che si è detto certo di restare alla Roma subito dopo la vittoria della Conference League; i nomi dei candidati alla panchina dei Parigini sono già quattro. Nelle scorse settimane si è parlato anche di Gallardo del River Plate, di Galtier allenatore in Ligue 1 con Lille, con il quale ha vinto uno scudetto, e Nizza. Infine, non bisogna dimenticarsi di uno dei migliori tecnici al mondo: Zinedine Zidane.

L’impatto che José Mourinho ha avuto sul resto del mondo nel momento in cui ha portato i giallorossi alla vittoria della Conference League è stato travolgente, facendogli anche conquistare una candidatura per la panchina del PSG.