Palermo: ecco chi ti vuole acquistare, un ex presidente della Roma

Il Palermo sta tornando grande e arriva subito una richiesta importante, in particolare da un ex presidente della Roma. Stiamo parlando di James Pallotta che vorrebbe tornare a guidare una squadra del campionato italiano e punta forte sul Palermo. Attualmente i rosanero sono guidati dal presidente Mirri, attualmente gonfio di gioia dopo la seconda promozione in due anni e orgoglioso di aver riportato il Palermo in B.

Pallotta e il suo entourage si inseriscono nella trattativa per il Palermo

James Pallotta non ha bisogno di presentazioni, tutti ormai lo conosciamo e lui vuole tornare protagonista. Nemmeno i suoi consulenti hanno bisogno di presentazioni, infatti il suo uomo di riferimento è sempre Franco Baldini, che vive a Londra ma è sempre attivo sul calcio italiano. L’interesse di Pallotta e del suo entourage non è una novità, in quanto sono mesi che cerca di flirtare con il Palermo e il suo presidente. Adesso siamo all’attacco decisivo, anche perchè è vero che i playoff promozione sono finiti da poche ore, ma le scadenze per l’iscrizione al prossimo campionato sono dietro l’angolo. Inoltre, negli attimi seguenti alla promozione in Serie B, Pallotta si è congratulato con un tweet che la dice lunga su tutto quello che abbiamo detto: “Un altro passo verso il proprio posto, il ritorno in Serie A”. A voi le dovute considerazioni.